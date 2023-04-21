Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Unerledigte Geschäfte
22 Min.Ab 6
Dans Freund Noah wurde von Anubias entführt, der damit einen neuen Kampf gegen Dan erzwingen will. Dan lässt sich sofort darauf ein. Natürlich steckt Mag Mel dahinter. Inzwischen machen noch immer Chaos Bakugan den Interspace unsicher.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008