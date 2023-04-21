Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Unerledigte Geschäfte

FilmRiseStaffel 13Folge 10
Unerledigte Geschäfte

Bakugan Battle Brawlers

Folge 10: Unerledigte Geschäfte

22 Min.Ab 6

Dans Freund Noah wurde von Anubias entführt, der damit einen neuen Kampf gegen Dan erzwingen will. Dan lässt sich sofort darauf ein. Natürlich steckt Mag Mel dahinter. Inzwischen machen noch immer Chaos Bakugan den Interspace unsicher.

