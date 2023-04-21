Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Ein Held kehrt zurück
22 Min.Ab 6
Dan und Drago kehren auf die Erde zurück und beteiligen sich am Kampf gegen die Chaos Bakugan im Interspace. Aber Dan verliert erneut die Kontrolle über den Mechtogan Zenthon, als Mag Mel eingreift, und nun wird Zenthon zur Gefahr für den Interspace.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008