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Bakugan Battle Brawlers

Ein Held kehrt zurück

FilmRiseStaffel 13Folge 4
Ein Held kehrt zurück

Ein Held kehrt zurückJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 4: Ein Held kehrt zurück

22 Min.Ab 6

Dan und Drago kehren auf die Erde zurück und beteiligen sich am Kampf gegen die Chaos Bakugan im Interspace. Aber Dan verliert erneut die Kontrolle über den Mechtogan Zenthon, als Mag Mel eingreift, und nun wird Zenthon zur Gefahr für den Interspace.

Weitere Folgen in Staffel 13

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