Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Kampflinien
22 Min.Ab 6
Dans geistige Verbindung mit Mag Mel ist für die Gruppe gefährlich, als sie gegen die Chaos Bakugan in den Kampf ziehen. Dan und Drago ziehen alleine los, um Mag Mel aufzuspüren und gegen ihn zu kämpfen. Doch Anubias und Sellon sind auch nicht weit.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008