Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Hinter den Masken
22 Min.
Durch die geistige Verbindung mit Mag Mel erfährt Dan, dass der Bösewicht einen Angriff auf die Erde plant. Die Spieler müssen Mag Mel unbedingt aufhalten. Dan will die geistige Verbindung mit ihm ausnutzen, um ihn zu vernichten.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008