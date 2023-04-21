Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Hinter den Masken

FilmRiseStaffel 13Folge 11
Hinter den Masken

Hinter den MaskenJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Hinter den Masken

22 Min.

Durch die geistige Verbindung mit Mag Mel erfährt Dan, dass der Bösewicht einen Angriff auf die Erde plant. Die Spieler müssen Mag Mel unbedingt aufhalten. Dan will die geistige Verbindung mit ihm ausnutzen, um ihn zu vernichten.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen