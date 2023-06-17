Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (1)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 1: Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (1)
41 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12
Mitchs Onkel ist unter rätselhaften Umständen gestorben und hinterlässt ihm ein Testament, das einen geheimnisvollen Schatz beinhaltet. Hobie wird sofort vom Goldfieber gepackt und macht sich mit Mitch, Shaunie und Eddie auf, den Schatz zu bergen.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited