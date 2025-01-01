Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 10: In der Basketball-Szene
42 Min.Ab 6
Am Strand wird die Leiche eines ehemaligen Basketball-Profis angespült. Garner und Mitch glauben an ein Verbrechen und wollen dem Mörder eine Falle stellen. Sie planen eine außergewöhnliche Aktion. Ein Ehemann spielt ein doppeltes Spiel.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited