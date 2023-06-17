Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (2)

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 17.06.2023
Folge 2: Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (2)

40 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12

Für die Schatzsucher spitzt sich die Lage dramatisch zu. Davon bekommen ihre Freunde daheim nichts mit. Das große Qualifikationsschwimmen nimmt sie völlig in Anspruch. Während sich Eddie und Shauni verabschieden, treten Matt und Summer an den Start.

