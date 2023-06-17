Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (2)Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Gefährliche Abenteuer im Goldgräberland (2)
40 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12
Für die Schatzsucher spitzt sich die Lage dramatisch zu. Davon bekommen ihre Freunde daheim nichts mit. Das große Qualifikationsschwimmen nimmt sie völlig in Anspruch. Während sich Eddie und Shauni verabschieden, treten Matt und Summer an den Start.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited