Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 24.06.2023
42 Min.Folge vom 24.06.2023Ab 12

Mitchs Eltern besuchen ihren Sohn in Malibu. Al war nie damit einverstanden, dass Mitch seine Karriere als Architekt aufgegeben und den Familienbetrieb verlassen hat, um Rettungsschwimmer zu werden. Er betont ständig, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass man auch nach seinem Tod etwas Bleibendes hinterlässt. In einem ruhigen Augenblick erzählt Irene Mitch, warum sein Vater sich so sehnlich wünscht, dass er das Architekturbüro übernimmt: Al hat Lymphknotenkrebs ...

