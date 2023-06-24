Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 19: Die Geiselnahme
42 Min.Folge vom 24.06.2023Ab 12
Ein Psychopath nimmt Stephanie Holden und Summer Quinn als Geiseln. Der Mörder hält sie in einem Rettungsturm am Strand gefangen. Mitch wagt daraufhin eine persönliche Rettungsaktion.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited