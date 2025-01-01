Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 13: Insel der Romantik
42 Min.Ab 6
Mitch hat eine neue Haushälterin. Alles scheint perfekt, doch dann verlieben sich sowohl Mitch als auch Hobie in die Frau. Stephanie und C.J. wollen in einer Bucht in Catalina ein ruhiges Wochenende ohne Männer verbringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited