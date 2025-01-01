Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 15: Urlaub in der Hölle (2)
41 Min.Ab 12
Mitch gelingt es, die unter Schock stehende Stephanie auf eine kleine Insel zu bringen. Dort setzt er alles daran, sie am Leben zu halten. Erst am nächsten Morgen merkt die Crew, dass die beiden fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited