Border Patrol Australia

Der irische Strahlemann

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 1vom 03.03.2025
Der irische Strahlemann

Der irische StrahlemannJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 1: Der irische Strahlemann

23 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Heute wird ein Drogenspürhund bei einem Vietnamesen fündig, der auf den ersten Blick nur Mondkuchen im Gepäck hat. Außerdem gerät ein Ire ins Visier der Beamten. Wie sich herausstellt, kennt man den jungen Mann aus dem Fernsehen. Doch der Strahlemann hat keine ganz so reine Weste wie man auf den ersten Blick vermutet ...

ProSieben MAXX
