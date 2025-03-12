Der vergessliche InderJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Der vergessliche Inder
23 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Eine Frau aus Peru reist mit bedenklichen Utensilien. Die Beamten wollen ihr Gepäck deshalb auf illegale Substanzen untersuchen. Der Grenzschutz nimmt derweil einen Inder ins Visier, der mit einem Besuchervisum einreisen will, um seinen Bruder zu besuchen. Doch seine Angaben sind widersprüchlich.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
