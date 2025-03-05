Border Patrol Australia
Folge 6: Illegale Erntehilfe
22 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
Eine Studentin fällt durch ihr seltsames und nervöses Verhalten auf. Die Ermittler durchsuchen daraufhin ihr Gepäck und machen eine beunruhigende Entdeckung. Außerdem finden die Beamten bei einer Razzia illegale Arbeiter. Bei der Biosicherheitskontrolle wird eine Frau aus China aufgehalten. Ihr Koffer enthält einige hochriskante Waren, die offenbar absichtlich versteckt wurden.
Border Patrol Australia
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
