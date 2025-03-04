Literweise K.O.-TropfenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 3: Literweise K.O.-Tropfen
23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Ein Mann, der gerade von einer Thailandreise zurückgekehrt ist, erregt durch sein unruhiges Verhalten die Aufmerksamkeit der Beamten. Doch was hat er zu verbergen? Außerdem befragt der Grenzschutz eine Brasilianerin, die sich mit einem Studentenvisum in Australien aufhält. Die Beamten bezweifeln jedoch, dass die junge Frau die Schule überhaupt besucht. Jetzt droht ihr der Verlust ihres Visums.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International