ProSieben MAXXStaffel 13Folge 14vom 11.03.2025
Folge 14: Die Führerscheinsammlung

23 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Ein junger Australier tischt den Grenzbeamten in Brisbane eine atemberaubende Geschichte auf. Als sie seinen Koffer durchsuchen, machen sie eine interessante Entdeckung. Am Zoll durchleuchten die Ermittler einen Passagier aus Bangkok. Sein nervöses Verhalten wirkt äußerst verdächtig. Außerdem: Ein Ehepaar aus China hat eine böse Überraschung im Gepäck.

