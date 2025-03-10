Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Model auf Abwegen

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 11vom 10.03.2025
Folge 11: Model auf Abwegen

23 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Diesmal überprüft der Grenzschutz in Melbourne eine Touristin aus Taiwan, die mit einem Urlaubsvisum einreisen möchte. Ihre Angaben sind äußerst mysteriös. Die Beamten finden heraus, dass die Frau kürzlich in Kanada als Model gearbeitet hat, obwohl sie dort angeblich nur Urlaub machen wollte. Außerdem: Ein Passagier hat nach einer kurzen Vietnam-Reise ungewöhnlich viel Gepäck dabei. Um sich zu erklären, tischt der Mann den Beamten eine unglaubwürdige Geschichte auf.

ProSieben MAXX
