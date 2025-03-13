Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Die mysteriöse Lehrerin

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 18vom 13.03.2025
Die mysteriöse Lehrerin

Die mysteriöse LehrerinJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 18: Die mysteriöse Lehrerin

23 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Die Grenzschutzbeamten kontrollieren eine Touristin aus Singapur. Diese weigert sich jedoch strikt, ihren Koffer zu öffnen. Hat die Frau etwas zu verbergen? Außerdem: Spürhund Rusty stellt in der internationalen Postzentrale am Flughafen von Sydney sein Können unter Beweis. Er entdeckt mehrere verdächtige Umschläge.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen