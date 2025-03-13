Die mysteriöse LehrerinJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 18: Die mysteriöse Lehrerin
23 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Die Grenzschutzbeamten kontrollieren eine Touristin aus Singapur. Diese weigert sich jedoch strikt, ihren Koffer zu öffnen. Hat die Frau etwas zu verbergen? Außerdem: Spürhund Rusty stellt in der internationalen Postzentrale am Flughafen von Sydney sein Können unter Beweis. Er entdeckt mehrere verdächtige Umschläge.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International