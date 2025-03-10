Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 12vom 10.03.2025
Folge 12: In Teufels Küche

21 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Die australischen Grenzbeamten nehmen zwei Passagiere aus Malaysia genauer unter die Lupe. Die Ermittler vermuten Drogen in ihrem Gepäck, was die beiden vehement abstreiten. Doch die Spuren an ihrem Koffer sprechen eine eindeutige Sprache. Bei der Biosicherheitskontrolle gerät derweil ein Mann ins Visier, der große Mengen gekochter Lebensmittel einführen will. Angeblich sei das Essen für sein Restaurant bestimmt. Doch die Beamten haben da ihre Zweifel.

