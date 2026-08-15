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Border Patrol Australia

Eine Wundertüte für Erwachsene

Staffel 6Folge 1vom 15.08.2026
Eine Wundertüte für Erwachsene

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Border Patrol Australia

Folge 1: Eine Wundertüte für Erwachsene

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Australier kehrt von seiner Bali-Reise zurück. Er gibt an, nur ein paar Souvenirs eingekauft zu haben. Doch als die Beamten sein Gepäck kontrollieren, finden sie Waffen. Außerdem wird ein irischer Mann festgehalten, da ihm Kreditkartenbetrug vorgeworfen wird.

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