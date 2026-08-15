Border Patrol Australia
Folge 7: "Schnee" aus Kanada
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein junger Passagier wird von den Beamten kontrolliert. Als sein Gepäck durchsucht wird, gibt er an, dass ihm jemand etwas untergejubelt haben muss. Außerdem nehmen die Kontrolleure ein Paket unter die Lupe und sind immer wieder aufs Neue überrascht, wie manche Personen versuchen, Gegenstände zu schmuggeln.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International