Border Patrol Australia
Folge 8: Der Identitätsdieb
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Heute werden die Beamten auf einen Passagier aufmerksam, dessen Kleidung sich verdächtig ausbeult. Außerdem müssen ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden, um einen wütenden Amerikaner zu beruhigen, und bei einem angeblichen Paket mit Kosmetika gibt es ein großes Problem ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International