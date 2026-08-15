Die nigerianische GeschäftsfrauJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 14: Die nigerianische Geschäftsfrau
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Frau aus Nigeria muss sich vor den Beamten rechtfertigen, weshalb sie einreisen will. Es gibt Unstimmigkeiten. Außerdem muss Pflanzenmaterial, das die australische Flora gefährden könnte, vernichtet werden. Und ein polnischer Mann will angeblich seine Freundin in Australien besuchen, kann sich aber nicht mehr an ihren Namen erinnern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International