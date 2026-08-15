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Border Patrol Australia

Lass niemals deine Mutter packen

Staffel 6Folge 19vom 15.08.2026
Lass niemals deine Mutter packen

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Folge 19: Lass niemals deine Mutter packen

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann erzählt den Beamten, dass er in Bali war, um entspannt Urlaub zu machen. Doch der Drogentest beweist etwas anderes. Auch eine Frau, die sich ihrer Schuhe entledigen will, gerät in den Fokus der Kontrolleure.

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