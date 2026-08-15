Ein bunter Strauß VerbotenesJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 3: Ein bunter Strauß Verbotenes
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Nachdem ein Drogenspürhund bei dem Gepäck einer Frau angeschlagen hat, wird diese zunehmend nervös. Außerdem wird eine Familie kontrolliert, die gerade von den Fiji-Inseln kommt. Sie führt jede Menge unerlaubte Nahrungsmittel mit sich ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International