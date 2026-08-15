Eine Tüte voller WaffenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 11: Eine Tüte voller Waffen
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Passagier flippt aus, nachdem ihn die Beamten nach eingekauften Gegenständen aus dem Ausland befragen. Außerdem stoßen die Kontrolleure auf zahlreiche illegale chinesische Arbeiter in einem Hähnchen-Schlachtbetrieb.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International