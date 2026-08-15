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Border Patrol Australia

Fischer in Not

Staffel 6Folge 20vom 15.08.2026
Fischer in Not

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Border Patrol Australia

Folge 20: Fischer in Not

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Beamten vermuten eine Verbindung zwischen zwei Männern, die beide nach Australien einreisen wollen und über ihre Einreisegründe nur vage Angaben machen. Außerdem täuscht ein Engländer einen Amnesie-Anfall vor.

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