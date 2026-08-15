Border Patrol Australia
Folge 20: Fischer in Not
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Beamten vermuten eine Verbindung zwischen zwei Männern, die beide nach Australien einreisen wollen und über ihre Einreisegründe nur vage Angaben machen. Außerdem täuscht ein Engländer einen Amnesie-Anfall vor.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International