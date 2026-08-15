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Border Patrol Australia

Das unechte Krokodil

Staffel 7Folge 10vom 15.08.2026
Das unechte Krokodil

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Folge 10: Das unechte Krokodil

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Stich hat verheerende Wirkungen. Außerdem sind die Beamten erstaunt, als sie auf eine völlig neue Drogenschmuggel-Methode stoßen. Bei einem aggressiven Passagier hingegen müssen die Beamten hart durchgreifen.

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