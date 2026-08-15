Border Patrol Australia
Folge 14: Der boxende Taucher
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Australier landet aus dem Mittleren Osten. Als sein Gepäck kontrolliert wird, stoßen die Beamten auf Waffen. Und ein koreanischer Student gräbt sich selbst eine Grube ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International