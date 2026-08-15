Border Patrol Australia
Folge 19: Das Bewerbungsgespräch
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann gerät ins Straucheln, als er seine Einreisegründe darlegen soll, doch die Beamten meinen, seine wahren Hintergründe zu kennen. Außerdem stockt den Officers beim Öffnen eines Pakets der Atem, und bei der Untersuchung einer jungen Mutter geht es plötzlich um Leben und Tod.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International