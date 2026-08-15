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Border Patrol Australia

Liebe ohne Happy End

Staffel 7Folge 13vom 15.08.2026
Liebe ohne Happy End

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Folge 13: Liebe ohne Happy End

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eigentlich sollte es ein romantischer Urlaub für ein junges Paar werden, doch dann endet alles ganz anders. Außerdem gerät ein Mann in Schwierigkeiten, der versichert, nichts von dem Inhalt seines Gepäcks gewusst zu haben.

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