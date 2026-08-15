Border Patrol Australia
Folge 13: Liebe ohne Happy End
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eigentlich sollte es ein romantischer Urlaub für ein junges Paar werden, doch dann endet alles ganz anders. Außerdem gerät ein Mann in Schwierigkeiten, der versichert, nichts von dem Inhalt seines Gepäcks gewusst zu haben.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International