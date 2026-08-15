Die vermeintliche KunstliebhaberinJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 18: Die vermeintliche Kunstliebhaberin
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Beamten werden in der Tasche eines amerikanischen Studenten fündig, und Schmuggler versuchen, ihre Ware unbemerkt an den Beamten vorbeizubekommen - doch sie haben nicht mit den Drogenspürhunden gerechnet.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International