Border Patrol Australia
Folge 15: Schwarze & weiße Magie
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann hat nicht gerade wenig Medikamente im Gepäck. Als er kontrolliert und befragt wird, gibt er an, aufgrund von Schwarzer Magie krank geworden zu sein. Eine Amerikanerin will einreisen, um sich von Australien inspirieren zu lassen, doch es gibt Probleme mit ihrem Visum.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International