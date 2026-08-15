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Border Patrol Australia

Die faulen Studenten

Staffel 7Folge 9vom 15.08.2026
Die faulen Studenten

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Folge 9: Die faulen Studenten

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Im Gepäck eines Engländers werden illegale Gegenstände gefunden. Ein junges Paar ist geschockt, als es erfährt, wer den entscheidenden Hinweis zu ihrem geheimen Ort geliefert hat.

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