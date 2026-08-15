Border Patrol Australia
Folge 9: Die faulen Studenten
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Im Gepäck eines Engländers werden illegale Gegenstände gefunden. Ein junges Paar ist geschockt, als es erfährt, wer den entscheidenden Hinweis zu ihrem geheimen Ort geliefert hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International