Border Patrol Australia
Folge 2: Wer einmal lügt
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als die Aussagen zweier Frauen nicht zu stimmen scheinen, sind sich die Beamten sicher, dass diese etwas verstecken. Außerdem gibt ein Mann an, um die halbe Welt gereist zu sein, um drei kleine Taschen mit einer seltsamen Substanz abzuholen.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International