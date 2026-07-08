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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Die illegale Tasche

Staffel 1Folge 12vom 08.07.2026
Die illegale Tasche

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 12: Die illegale Tasche

20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Am JFK Flughafen erregt eine auffällige Handtasche die Aufmerksamkeit der Beamten. In Chicago stoßen die Officers auf eine Überraschung in einem Paket aus China.

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