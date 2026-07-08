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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Jede Menge Munition

seven-networkStaffel 1Folge 15vom 08.07.2026
Jede Menge Munition

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 15: Jede Menge Munition

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Ein Reisender, der gerade aus Kanada ankommt, löst einen Alarm wegen überhöhter Strahlung aus. In Blaine, Washington, werden jede Menge Patronen sichergestellt.

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