Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 26: Mama Juana
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Am JFK Flughafen entdecken die Beamten in einem karibischen Gemisch Kokain. Indessen hofft ein chinesischer Student darauf, einreisen zu dürfen. Und bei einem Kolumbianer sind die Officers im Hinblick auf dessen Einreisegründe skeptisch.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)