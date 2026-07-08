Die verhinderte GeburtstouristinJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 21: Die verhinderte Geburtstouristin
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Nachdem sich eine Ukrainerin von ihrem amerikanischen Mann getrennt hat, muss sie sich nun vielleicht von ihrer Green Card trennen ... Ein Paket mit vermeintlichen Betäubungsmitteln wird zur Untersuchung ins Labor geschickt.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)