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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Der Düngerverkäufer

seven-networkStaffel 1Folge 16vom 08.07.2026
Der Düngerverkäufer

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 16: Der Düngerverkäufer

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

In Buffalo lügt ein Verkäufer von Düngemitteln den Beamten ins Gesicht. Am O'Hare Flughafen macht ein Reisender verdächtige Angaben zu mitgeführtem Bargeld.

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