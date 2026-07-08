Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 14: Karibische Vitamine
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Am JFK Flughafen zahlt sich die die gute Menschenkenntnis der Beamten aus. In Detroit gerät eine deutsche Rockband in Schwierigkeiten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)