Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 28: Die Marihuana-Bauern
20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Ein Amerikaner kommt aus der Dominikanischen Republik zurück und hat ein ungewöhnliches Paket dabei. Außerdem prüfen die Beamten das Gepäck eines Reisenden aus Nigeria, und in Chicago wird eine unbekannte Flüssigkeit zur Überprüfung ins Labor geschickt.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)