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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Der japanische Zeitungszusteller

seven-networkStaffel 1Folge 25vom 08.07.2026
Der japanische Zeitungszusteller

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 25: Der japanische Zeitungszusteller

20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Am Detroit Metro Airport muss ein Reisender aus Japan eine schwierige Entscheidung treffen. In Chicago entdeckt ein Officer etwas Verdächtiges in der Poststelle, und in Buffalo schlägt ein Drogenspürhund an.

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