Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 22: E-Boards für alle!
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Blaine wird ein Kanadier befragt, nachdem auf seinem Handy Bilder von Marihuana-Pflanzen entdeckt wurden. Ein Paar muss sich abtasten lassen, nachdem Drogenspürhunde bei ihnen angeschlagen haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)