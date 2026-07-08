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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Kleiner Schädling, großer Schaden

Staffel 1Folge 23vom 08.07.2026
Kleiner Schädling, großer Schaden

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 23: Kleiner Schädling, großer Schaden

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Die Beamten befragen einen Kanadier genauer: Er möchte mit seinen drei amerikanischen Familienmitgliedern einreisen. In Port Huron sind sich die Officers sicher, auf Betäubungsmittel in einem Mietwagen gestoßen zu sein. Was ergeben die Untersuchungen?

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