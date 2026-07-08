Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 13: Großmutters Beerdigung
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Washington State wird ein Flüchtiger gesucht. In Port Huron wird eine Fracht geröntgt. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)