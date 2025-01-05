Staffel 1Folge 125vom 05.01.2025
Boruto und ShinkiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 125: Boruto und Shinki
23 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Urashiki greift Boruto und Shinki mit ihrer speziellen gemeinsamen Front an Jutsus an, um entschlossen an das Chakra von Shukaku zu gelangen. Währenddessen gelingt es Sasuke, endlich wieder zurück in seine eigene Dimension zu gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media