Staffel 1Folge 50vom 23.04.2024
Boruto
Folge 50: Konferenz für die Empfehlungen zur Chunin-Auswahlprüfung
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Konohamaru, Udon und Moegi reflektieren, ob ihr Genin für die Chunin-Prüfungen gewachsen ist. Für die Chunin-Prüfungen werden im Dorf die ausgefallensten Genin zusammengetrommelt, um ihre Fähigkeiten untereinander zu testen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
