Staffel 1Folge 51vom 23.04.2024
Borutos GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 51: Borutos Geburtstag
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Naruto kann sein Versprechen nicht einlösen, zu Borutos Geburtstag zu Hause zu sein. Kurze Zeit darauf bekommt Team 7 den Auftrag, eine Diebesbande zu fangen, dies es auf den Donnerzug abgesehen hat. Sie versteckt sich beim Land des Feuers.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media