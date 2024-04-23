Staffel 1Folge 49vom 23.04.2024
Wasabi und NamidaJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 49: Wasabi und Namida
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Borutos Tante und ihr Team sollen Tiere wieder einfangen, die jemand aus dem Zoo freigelassen hat. Das Team, das nur aus Frauen besteht, streitet sich jedoch auf dem Weg zu ihrem Auftrag. Sumire kann Wasabi und Namida nicht davon abhalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media